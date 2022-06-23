خروج 57 عاملا من المستشفى بعد تعافيهم من حالات الاختناق بحريق مصنع فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت مديرية الصحة بالشرقية خروج حالات الاختناقات من عمال مصنع منسوجات بلبيس، الذين تعرضوا لها بسبب حريق ضخم شب بالمصنع.

وأوضح مصدر مسئول لـ"اليوم السابع"، أن مستشفي بلبيس العام استقبل 57 عاملا عبر سيارات الإسعاف أو دخول بمعرفتهم يعانون من اختناق جراء استنشاق كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون بسبب حريق بالمصنع، على الفور تلقوا الخدمة الطبية اللازمة، وخروج المصابين دون احتجاز أى منهم.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بمصنع منسوجات بمدينة بلبيس.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 10 سيارات إطفاء، وتبين أن الحريق نشب بمخزن الشركة، بسبب حدوث ماس كهربائي، وتمكنت قوات الحماية من السيطرة على الحريق، وأسفر عن إصابة 26 عاملا باختناق تم نقل 16 منهم إلى مستشفي بلبيس المركزى و10 إلى مستشفي الرحمة، لتلقي الإسعافات الأولية.