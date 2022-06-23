اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 يونيو 2022 07:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

خروج 57 عاملا من المستشفى بعد تعافيهم من حالات الاختناق بحريق مصنع فى الشرقية

الخميس، 23 يونيو 2022 07:16 م
خروج 57 عاملا من المستشفى بعد تعافيهم من حالات الاختناق بحريق مصنع فى الشرقية سيارات الإسعاف فى موقع الحادث
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت مديرية الصحة بالشرقية خروج حالات الاختناقات من عمال مصنع منسوجات بلبيس، الذين تعرضوا لها بسبب حريق ضخم شب بالمصنع.

 

وأوضح مصدر مسئول لـ"اليوم السابع"، أن مستشفي بلبيس العام استقبل 57 عاملا عبر سيارات الإسعاف أو دخول بمعرفتهم يعانون من اختناق جراء استنشاق كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون بسبب حريق بالمصنع، على الفور تلقوا الخدمة الطبية اللازمة، وخروج المصابين دون احتجاز أى منهم.

 

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بمصنع منسوجات بمدينة بلبيس.

 

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 10 سيارات إطفاء، وتبين أن الحريق نشب بمخزن الشركة، بسبب حدوث ماس كهربائي، وتمكنت قوات الحماية من السيطرة على الحريق، وأسفر عن إصابة 26 عاملا باختناق تم نقل 16 منهم إلى مستشفي بلبيس المركزى و10 إلى مستشفي الرحمة، لتلقي الإسعافات الأولية.


حريق بلبيس

حريق مصنع بلبيس

مستشفي بلبيس

الشرقية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة