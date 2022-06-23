أسماء المصابين فى حريق مصنع منسوجات بمدينة بلبيس بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق هائل نشب بمصنع منسوجات بمدينة بلبيس، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء و12 سيارة إسعاف، وأسفر الحريق عن إصابة 26 عاملا باختناق.



وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد تقديم بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بمصنع منسوجات بمدينة بلبيس، وأنباء عن وقوع إصابات، وعلى الفور هرعت سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.



ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 10سيارات إطفاء، وتبين أن الحريق نشب بمخزن الشركة، بسبب حدوث ماس كهربائي، وتمكنت قوات الحماية من السيطرة على الحريق، وأسفر عن إصابة 26 عاملا باختناق تم نقل 16 منهم إلى مستشفي بلييس المركزى و10 إلى مستشفي الرحمة، لتلقي الإسعافات الأولية.



وتم نقل كلًا: محمد محيي محمد يحيى، 19 سنة، مقيم في حي النادي بمركز بلبيس، وأميرة أحمد البطيحي أحمد، 37 سنة، من قرية ميت حمل التابعة لمركز بلبيس، وأحمد إبراهيم صلاح أبو غيدة، 20 سنة، من حي السوق مركز بلبيس، ومحمد صلاح محمد البطريق، 37 سنة، وألفت عبدالوهاب محمد حسين، 29 سنة، من عزبة البطريق، وإيهاب سعيد فتحي، 26 سنة، من قرية بني عليم مركز بلبيس، وأحمد خالد محمد السيد، 30 سنة، من شارع المتاجر، وآلاء خلف أحمد حمزة، 20 سنة، من العدلية، وسامي أحمد محمود، 32 سنة، من تل حوين، ومصطفى أشرف بركات محمد، 29 سنة، من قرية ميت حمل، وشريف حسن جودة محمود، 23 سنة، من حي النادي، وأحمد محمد إبراهيم سليمان، 31 سنة، من أولاد سيف، وكمال فؤاد أحمد صالح، 55 سنة، من شارع المطافي، وسهام عبداللطيف محمد، 30 سنة، من قرية الطحاوية، وأحمد خالد محمد بهاء الدين، 30 سنة، من سندنهور، وسهير يوسف إبراهيم يوسف، 34 سنة، من شارع المطافي، وإسلام حسن سليمان محمود، 21 سنة، من بندر بلبيس، وجمال أحمد أحمد محمد، 50 سنة، من بدر بلبيس، بحالات اختناق، إلى مستشفى بلبيس المركزي ومستشفى الرحمة لتلقي الإسعافات، فيما جرى إسعاف باقي المصابين بمحيط الحريق.



























