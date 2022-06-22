منافسات قوية بين فرق دورى حياة كريمة بكفر الشيخ فى نسخته الأولى

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد النسخة الأولى من "دورى حياة كريمة " بكفر الشيخ منافسات قوية بين فرق 15 مدرسة لطلاب المرحلة الإعدادية من عمر 12 حتى 15عاما بقرى مطوبس، ضمن المبادرة الرئاسية على أرض المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتنظم النسخة الأولى وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة لمراكز الشباب الرياضية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة حياة كريمة والاتحاد المصري للرياضة المدرسية، وينفذ الدورى فى خماسي كرة القدم بقرى المبادرة بمحافظات مصر.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل، وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ إن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتماما كبيرا بمتابعة تطور البنية الشبابية والرياضية بقرى المبادرة وتوفير كافة الخدمات للنشء والشباب والمواطنين البرامج، والأنشطة المنفذة في قرى حياة كريمة لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والمنشآت التي نفذتها الدولة بقرى المبادرة.

وتستمر منافسات دورى حياة كريمة بقرى مطوبس المرحلة الأولى للمبادرة بمحافظة كفر الشيخ برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ و توجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، ومصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ دكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية ، إدارة المباريات كابتن سيد بسيوني، محمد سليمان ، احمد اليماني ، متابعة محمود مناع مدير إدارة شباب مطوبس.