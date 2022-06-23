حملات مكثفة لتطبيق خطة استقبال عيد الأضحى المبارك بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة، فى ضوء تنفيذ قرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 217 لسنة 2022 بشأن خطة استقبال عيد الأضحى المبارك، والذى يحظر على كل المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة مع استمرار حملات إزالة الاشغالات والتعديات بالشارع السكندرى.



وفى هذا الصدد شن حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وفروشات وشوادر الأغنام التى تعرض الذبائح الحية بالطرقات العامة شملت الحملة شوارع ابن سهلان ، الامير لؤلؤ، منطقة كرموز، منطقة مينا البصل ، شارع الرحمة ، شارع الاخشيدي، وأسفرت عن إزالة 40 حالة من الفروشات المخالفة وفرض غرامات فورية تقدر بـ39 ألف جنيه.



وشن حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة شملت شوارع محمد شفيق غربال، عمر لطفي، احمد قمحة وأسفرت الحملة عن غلق 2 منشآة، وتحرير 19 محضرا متنوعا و7 إنذارات، وضبط 65 حالة إشغال متنوع وتحصيل غرامات فورية تقدر بـ12 ألف جنبه.



ونفذ حي الجمرك برئاسة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات والتفتيش على شوادر عرض الذبائح الحية شملت شارع السيد محمد كريم وسيدي ياقوت والسكة الجديدة ونصر الدين ووكالة الليمون وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 15 حالة إشغال وفرض غرامات فورية تقدر ب 15 ألف جنيه



وشهد حي المنتزة ثان برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة لازالة الشوادر ومنع الذبح بالشوارع شملت ش جمال عبد الناصر ، ش ملك حفني بحري، المندرة ، طوسون، طربق الطابية وأسفرت الحملة عن تحصيل غرامات مالية بقيمة إجمالية 8 آلاف جنيه وضبط عدد 29 حالة اشغال طريق



وواصل حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته لازالة الشوادر ومنع الذبح بالشوارع شملت الحملة شوارع مصطفي كامل وعزبه السيوف وابن سلامه وش لمعي ومسجد سيدي بشر وخالد بن الوليد وأسفرت الحملة عن غلق عدد 7 منشآت تجارية وضبط عدد 140 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ14 ألف جنيه.









جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)



جانب من الحملة (3)



جانب من الحملة (4)



جانب من الحملة (5)







