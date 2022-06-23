حملات للتوعية بخطورة المخدرات بالبرلس وبلطيم ودسوق بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن البرلس وبلطيم ودسوق، و مواقف السيارات والأسواق، بكفر الشيخ حملات أنت أقوى من المخدرات لصندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار المواد المخدرة بإشراف الدكتور سلام العربي، مشرف المحافظة للصندوق، ورئيس لجان الكشف عن المخدرات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، ووائل فرج، رئيس مدينة البرلس، والسيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق.

قال الدكتور سلام العربي، مشرف المحافظة للصندوق، ورئيس لجان الكشف عن المخدرات، تضمنت الحملة التوعية بعدد من المصالح الحكومية بالقانون رقم 73 لعام 2021، والخاصة بفصل أي موظف يثبت تعاطيه لأي موظف، وهدفت الحملة من خلال تواجدها بالأسواق ومواقف السيارات تصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، ومنها أن المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض.

وأضاف سلام، كما تهدف الحملة إعداد كوادر شبابية واكسابهم المهارات تنفيذ أنشطة رياضية تستهدف الأطفال والشباب على مستوى كافة مراكز الشباب بالمحافظات المختلفة، والتدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من التعاطي، وتعزيز الوعي بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات‪ .



الحملات بالمكاتب



جانب من الحملات ببلطيم



جانب من الحملة



حملات بالمصالح الحكومية