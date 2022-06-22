اليوم السابع
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الأربعاء، 22 يونيو 2022 07:17 م
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محافظ كفر الشيخ ينعى مديرة صيدلية مستشفى فوه للتأمين الصحى بعد وفاتها أثناء عملها

الأربعاء، 22 يونيو 2022 06:16 م
محافظ كفر الشيخ ينعى مديرة صيدلية مستشفى فوه للتأمين الصحى بعد وفاتها أثناء عملها اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نعى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الدكتورة سهير مصطفى إبراهيم القفاص، مديرة الصيدلية بمستشفى فوه للتأمين الصحي، شهيدة الواجب، التي لقت ربها أثناء عملها، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأوفد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء حسام الشيخ ونوابه، للمشاركة في تشييع جثمانها، بقرية السلمانية عقب صلاة المغرب، اليوم الأربعاء، وتقديم العزاء لأسرة الدكتورة، رحمها الله.

وكانت الدكتورة سهير مصطف القفاص قد أصيبت أثناء عملها بمستشفى فوه للتأمين الصحي بحالة إغماء، وتم نقلها إلى عناية الباطنة بعد تعرضها لتوقف فى عضلة القلب وفشل في التنفس دون استجابة لعمليات الإسعاف.


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