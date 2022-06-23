اليوم السابع
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حبس عاطل لحيازته 15 تذكرة هيروين قبل ترويجهم على المتعاطين فى المنوفية

الخميس، 23 يونيو 2022 09:27 ص
حبس عاطل لحيازته 15 تذكرة هيروين قبل ترويجهم على المتعاطين فى المنوفية حبس - ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قرر المستشار كريم  إيهاب وكيل نيابة منوف، وبرئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل ضبط بحوزته 15 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة المركز، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
 
تمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية ، من ضبط عاطل وبحوزتة 15 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة المركز، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن الرائد مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف ، والنقيب مصطفى البش معاون أول مباحث مركز شرطة منوف، من ضبط ا.ج مسجل خطر وبحوزتة 15 تذكرة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة المركز، وسلاح للدفاع عن تجارتة الآثمة ، ومبلغ مالى ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



 


محافظة المنوفية

مركز منوف

ضبط عاطل

هيروين



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