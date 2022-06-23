حبس المتهم بقتل شخص بعد التعدى عليه بسلاح أبيض فى دار السلام

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة دار السلام، بحبس متهم بقتل شخص بدائرة القسم، وكلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وأمرت بدفن المتوفى.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، كشفت ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بدار السلام، ضبط مرتكب الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة القسم) "توفى أثناء إسعافه على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم بإدعاء مشاجرة".

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(عامل بجراج كائن بدائرة القسم " له معلومات جنائية ") لسابقة قيام المجنى عليه بدخول الجراج محل عمل المتهم وشروعه فى سرقة أجزاء من إحدى السيارات المتواجدة بالجراج ، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته المنوة عنها والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة )، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.