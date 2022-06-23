حبس المتهم بقتل جاره فى مشاجرة بالإسماعيلية 4 أيام

الإسماعيلية- السيد فلاح

قررت نيابة الإسماعيلية حبس المتهم، بقتل جاره، في مشاجرة بينهما وقعت مساء أمس الأربعاء، بشارع السبع بنات بمنطقة المحطة الجديدة دائرة قسم أول بمدينة الإسماعيلية، لخلافات بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب قيام رجال المباحث بإلقاء القبض عليه وعرضه على النيابة العامة وسماع أقواله، واعترافه بقتل جاره خلال مشاجرة بينهما، باستخدام الأسلحة البيضاء.

كان قد أقدم شاب في الأربعينات من عمره علي قتل شاب في الأربعينات من عمره في مشاجرة بينهما بمنطقة المحطة الجديدة دائرة قسم أول بمدينة الإسماعيلية، علي الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف وتم نقل الضحية إلي مستشفي جامعة قناة السويس، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف وهو في طريقه للمستشفي، متأثرًا بإصابته بجرح غائر في الرقبة وفتح بالبطن من أسفل الكتف حتي أسفل البطن.

كان قد تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة تفيد نشوب مشاجرة بين شاب يدعي محمد عبد الفتاح وشقيقه متولي عبد الفتاح، مع شاب آخر يدعي أحمد العراقي، بسبب خلافات سابقة بينهم، قام خلالها الأول بتسديد طعنات في مناطق مختلفة للعراقي، رد فيها الأخير بتسديد طعنات للأول.

علي الفور انتقل رجال الشرطة إلي مكان الحادث، وتم نقل الضحية إلي مستشفي جامعة قناة السويس، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف وهو في طريقه للمستسفي، متأثرًا بإصابته بجرح غائر في الرقبة وفتح بالبطن من أسفل الكتف حتي أسفل البطن.

تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم عرض المتهم علي النيابة العام، وعقب سماع أقوله واعترافاته بقتل بارتكابه الجريمة، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.