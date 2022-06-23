جوتيريش يكرم 485 من موظفى الأمم المتحدة رحلوا أثناء خدمتهم

كتبت: هند المغربي

كرم الأمين العام للأمم المتحدة خلال حفل رسمى 485 من موظفى الأمم المتحدة، الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم خلال عام 2021، وهو "أكبر عدد من الزملاء" توفوا فى عام واحد أثناء خدمتهم للمنظمة.

وقال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة "نحن متحدون في الحزن " جاء ذلك خلال مواسات أفراد الأسر والأحباء الذين شاركوا في الحفل من جميع أنحاء العالم، وأضاف قائلاً: "قلوبنا معكم".

وأشار جوتيريش إلى استمرار تسبب جائحة كوفيد -19 في "معاناة وموت لا حد لهما" طوال العام الماضي ، معربا عن تقديره لجميع الزملاء الذين لقوا حتفهم في الخدمة العام الماضي، سواء من خلال الأعمال الكيدية أو الكوارث الطبيعية أو الأمراض.

وأكد الأمين العام أن الزملاء الذين رحلوا "يمثلون معاً التنوع الرائع لأسرة الأمم المتحدة".

وأشار الى أنه فقد 70 عسكريا وضابط شرطة، و414 موظفا مدنيا من 104 دول حياتهم خلال العام الماضي، وكانت خبراتهم وخلفياتهم متنوعة مثل العمل الذي قاموا به عبر الأمم المتحدة من الأمانة العامة إلى الوكالات والصناديق والبرامج وعمليات حفظ السلام.

وأضاف: "في كثير من الأحيان بعيداً عن أوطانهم، ودون ضجة، كرّسوا حياتهم المهنية لمساعدة الآخرين" لافتا إلى أنهم قد عملوا على تأمين السلام في الأماكن المنسية، وأطعام الجياع، وإيواء أولئك الذين طردوا من منازلهم، والمساعدة في حماية كوكبنا، وتوزيع المساعدة المنقذة للحياة، وقاتلوا لمنح الأطفال مستقبلاً أفضل.

وأضاف الأمين العام: "باختصار، لقد تمسّكوا برؤية وقيم الأمم المتحدة. نحزن على رحيلهم ونعتز بذكرياتهم".

وتعهد الأمين العام بدعم الأمم المتحدة لعائلات الضحايا وبمراجعة وتحسين سلامة موظفيها ورعايتهم ورفاههم وقال "نتعهد بمواصلة العمل بنفس التفاني والشجاعة اللذين ميزا عملهم".

واختتم الأمين العام للأمم المتحدة قائلاً: "لقد فقد زملاؤنا حياتهم، لكن روحهم التي تتوق لمساعدة الآخرين ما زالت حية- اليوم وكل يوم،" مضيفًا أن ذكراهم ستكون "نعمة وإلهاماً لنا جميعاً".