جنايات دمنهور تحيل أوراق سائقين للمفتى بتهمة قتل زميلهما فى البحيرة

كما قررت المحكمة تحديد جلسة 21 يوليو المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين .

وأكدت هيئة المحكمة، أنها اطمئنت إلى أدلة الثبوت في القضية بكل لا يدع مجالا للشك خاصة مع إعتراف المتهمين أمام النيابة العامة بالجريمة ومحاكاتها بشكل تفضيلا.

وأضافت أن نصوص مواد الإحالة تصل في معاقبتها للمهتمين إلى الإعدام والمحكمة باجماع أراء أعضائها إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

وترجع وقائع القضية الى شهر ابريل الماضى عندما قام سائقين بالتخطيط لقتل سائق توك توك وسرقة دراجته البخارية وتم ضبطهما وإحالة القضية الى محكمة الجنايات التى اصدرت حكمها المتقدم.