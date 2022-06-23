اليوم السابع
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جنايات دمنهور تحيل أوراق سائقين للمفتى بتهمة قتل زميلهما فى البحيرة

الخميس، 23 يونيو 2022 02:33 م
جنايات دمنهور تحيل أوراق سائقين للمفتى بتهمة قتل زميلهما فى البحيرة محكمة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد وعضوية المستشارين إيهاب حشمت الشنوانى ومحمد عبد الحميد السعدنى، إحالة أوراق سائقين لمفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعى فى إعدامهما، لاتهامهما بقتل سائق توكتوك لسرقته.
 
كما قررت المحكمة تحديد جلسة 21 يوليو المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين .
 
وأكدت هيئة المحكمة، أنها اطمئنت إلى أدلة الثبوت في القضية بكل لا يدع مجالا للشك خاصة مع إعتراف المتهمين أمام النيابة العامة بالجريمة ومحاكاتها بشكل تفضيلا.
 
وأضافت أن نصوص مواد الإحالة تصل في معاقبتها للمهتمين إلى الإعدام والمحكمة باجماع أراء أعضائها إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
 
وترجع وقائع القضية الى شهر ابريل الماضى عندما قام سائقين بالتخطيط لقتل سائق توك توك وسرقة دراجته البخارية وتم ضبطهما وإحالة القضية الى محكمة الجنايات التى اصدرت حكمها المتقدم. 
 
 
 

 


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