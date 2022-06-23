جامعة طنطا: جدول زمنى محدد لاستقبال حالات الطوارئ بالمستشفى الجامعى

الغربية عادل ضرة

أعلنت جامعة طنطا اليوم أن مستشفى الطوارئ الجامعي ستبدأ من السبت المقبل تقديم الدعم التقني للأطقم الطبية بمستشفيات مديرية الشئون الصحية بالغربية.

وأفاد الدكتور أحمد عيد منسق بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة طنطا ومديرية الشئون الصحية بالغربية، بأنه طبقاً للبروتوكول المبرم سيتم تطبيق الجدول الزمني المحدد مسبقاً والذي ينص على أنه بدءًا من السبت الموافق 25/6/2022 يقتصر استقبال حالات الطوارئ بمستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا على أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس "فقط" أسبوعياً على أن تكون أيام الجمعة بالتناوب.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة أكد ضرورة توفير كافة سبل الدعم التقني والأطقم الطبية المؤهلة المتنقلة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمستشفيات مديرية الشئون الصحية وعددها 19 مستشفى بمحافظة الغربية ومراكزها الرئيسية وأن الجامعة حريصة كل الحرص على تقديم أفضل خدمة طبية لحالات الطوارئ في نطاق محافظة الغربية وأن الجامعة تضع كافة إمكاناتها لخدمة المواطنين إيماناً منها بحق المواطن في حياة كريمة داخل وطنه.