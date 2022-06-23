جامعة سيناء: فتح باب قبول طلاب الشهادات المعادلة بحد أدني 85% للطب البشرى و70% للصيدلة

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة سيناء برئاسة الدكتور حاتم البلك، فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية، وما يعادلها، وذلك للعام الجامعي الجديد 2022/2023، بفرعيها بمدينة العريش شمال سيناء و القنطرة في الإسماعيلية.

وأكدت جامعة سيناء فى بيان، أن قبول الطلاب بحد أدني أقل 5% عن باقي الجامعات الخاصة وفقا لقرار مجلس الجامعات الخاصة حيث يقف الحد الأدنى لكلية الطب البشري عند 85% ، وطب الفم والأسنان بحد ادني 80%، و العلاج الطبيعي 75%، والصيدلة 70% ، والهندسة 65%، وعلوم الحاسب 60%، وبحد ادني 55% لكليتا الإعلام وإدارة الأعمال.

واشارت الجامعة إلي أنه تيسيرا علي الطلاب يمكن التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة أو من خلال المقر الإداري بالقاهرة، أو التقدم بالحرم الجامعي بفرعي العريش والإسماعيلية، وتعد جامعة سيناء من أقدم الجامعات المصرية حيث تأسست في 2005 وتمتلك الجامعة مركز بحوث هو الوحيد من نوعه في الجامعات الخاصة بمصر، للمساهمة في التنمية لمحافظة شمال سيناء حيث تستهدف الجامعة خلق نموذج تعليم عالمي في هذه البقعة الهامة من مصر، لدعم التنمية الأقتصادية في سيناء.