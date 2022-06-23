تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الاثنين المقبل بكافة الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الاثنين المقبل ، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والصغرى المتوقعة حتى الاثنين كما يلى :

- الخميس 23 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 27 درجة

- الجمعة 24 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 27 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 27 درجة

- السبت 25 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 27 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 27 درجة

- الأحد 26 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 27 درجة

- الاثنين 27 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 27 درجة