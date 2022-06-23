تشييع جثمان ضحية انقلاب قطار البضائع بقرية البستان بالبحيرة .. فيديو

البحيرة - ناصر جودة

شيع منذ قليل، أهالى قرية البستان التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، جثمان عائشة خليفة عبد السميع، ضحية حادث انقلاب قطار البضائع الذي وقع أمس الأربعاء.

وقام الأهالى بالصلاة على جثمان ضحية حادث القطار بمسجد القرية، تمهيدا لدفنها بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن الشديد.

عدسة اليوم السابع رصدت فى بث مباشر عبر منصاتها الإلكترونية تشييع جنازة ضحية قطار البضائع بالبحيرة.

وكانت ربة منزل قد لقيت مصرعها فى حادث انقلاب قطار بضائع محمل بالغلال بمنطقة البستان بالبحيرة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.