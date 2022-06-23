اليوم السابع
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تجارة القاهرة تختتم امتحانات نهاية العام الأحد المقبل

الخميس، 23 يونيو 2022 03:00 ص
تجارة القاهرة تختتم امتحانات نهاية العام الأحد المقبل امتحانات الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة جامعة القاهرة أن الكلية ستختتم ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسى الثانى للعام الجامعى الجارى يوم الأحد المقبل 26 يونيو الجارى، مؤكدا انتظام الامتحانات منذ انطلاقها بالكلية.
 
وأضاف الدكتور جمال شحاتة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الكنترولات تعمل بشكل يومى لتصحيح نماذج الإجابات للمواد التى أداها الطلاب، مؤكدا أنه بعد الانتهاء من التصحيح والرصد تمهيدا لعقد لجنة الممتحنين، ومن ثم إعلان النتائج بشكل سريع للطلاب على الموقع الإلكترونى للكلية.
 
وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة أن الكلية تطبق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا منذ تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، مشيرا إلى أن الامتحانات تعقد على فترات، ويجرى تعقيم شامل للقاعات ولجان الامتحانات بين الفترات.

التعليم العالى

تجارة القاهرة

امتحانات نهاية العام

جامعة القاهرة



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