اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 يونيو 2022 11:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"تتبعها ووضع مخططا لقتلها".. نص أمر إحالة قاتل "نيرة" لمحكمة الجنايات

الخميس، 23 يونيو 2022 09:38 م
"تتبعها ووضع مخططا لقتلها".. نص أمر إحالة قاتل "نيرة" لمحكمة الجنايات حبس - أرشيفية
كتب شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإشراف المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بإحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف الى محكمة الجنايات المختصة وتحديد جلسة محاكمته الأحد ليقرر المستشار عبد الرازق محمد عبد الرحمن رئيس محكمة استئناف المنصورة، تحديد جلسة محاكمة عاجلة بمحكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، الأحد 26 يونيو بمحكمة جنايات المنصورة.

وتضمن نص أمر الإحالة في القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة: "لأنه في يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها نيرة أشرف عبدالقادر – عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك حيث وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى من أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها فتوالي التعدي عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

كما تضمن أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض "سكينا" بدون مسوغ قانوني ليكون ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمادتين 230،231 من قانون العقوبات والمواد 1/1،25 مكرر/1،30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ،165لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 والبند رقم "6" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار من وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.

وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 1981 تقرر إحالة القاضي لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة بمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، وندب المحامي للدفاع عن المتهم، ورافق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلان المتهم بأمر الإحالة.

يذكر أن قرار الإحالة جاء بعد 48 ساعة من وقوع الحادث، وتُشكل الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة من المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وتضم في عضويتها المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبد الرازق.

ووفق بيان النائب العام كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة 25 شاهدًا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، وأكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها.

ويترأس المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الرابعة"، المختصة بنظر قضايا قسم أول المنصورة، وجمصة، جلسة يوم الأحد المقبل، أولى محاكمات طالب جامعي متهم بقتل زميلته "نيرة أشرف" ذبحًا أمام جامعة المنصورة.


حوادث اليوم

حادثة المنصورة

فيديو ذبح فتاة المنصورة

فيديو طعن طالبة جامعة المنصورة

قتل فتاة المنصورة

نيرة اشرف

فتاة المنصورة

حادثة جامعة المنصورة

حادث المنصورة اليوم

نيره اشرف

طالبة المنصورة

مقتل فتاة المنصورة

فيديو طعن طالبه المنصوره

مقتل طالبة المنصورة

جريمة المنصورة اليوم

حادثة المنصورة اليوم

حادث جامعه المنصوره

حادث المنصورة

جريمة المنصورة

طعن طالبة المنصورة

جامعة المنصورة

جريمه جامعه المنصوره

فتاه المنصوره

المنصورة

فتاه جامعه المنصوره

طالبه جامعه المنصوره

فيديو فتاه جامعه المنصوره

نيره

حادثه المنصوره

حادث المنصوره اليوم

فتاة جامعة المنصورة

جريمة جامعة المنصورة

فيديو الطعن فتاة جامعة المنصورة

طالب يذبح زميلته

فيديو المنصورة

نيرة

لحظه طعن فتاه المنصوره

حادث اليوم

فتاة جامعة المنصوره

طالبة جامعة المنصورة

بنت المنصورة

فيديو جامعه المنصوره

طعن فتاه في المنصوره

حادث المنصوره

مقتل طالبة جامعة المنصورة

جامعه المنصوره

المنصوره

طالب يقتل زميلته في المنصورة

قتل طالبة في جامعة المنصورة

فيديو قتل طالبة المنصورة

نيره جامعه المنصوره

حادث جامعه المنصوره اليوم

ضحية جامعة المنصورة

جريمه المنصوره اليوم

نيرة طالبة المنصورة

جريمه المنصوره

فيديو قتل طالبة جامعة المنصورة اليوم

فيديو فتاه المنصوره

طالبه المنصوره

فيديو مقتل طالبة المنصورة

فيديو جامعة المنصورة

فيديو مقتل طالبه المنصوره

فيديو طالبه في المنصوره

فيديو مقتل فتاة المنصورة

اخبار اليوم

قاتل فتاة المنصورة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة