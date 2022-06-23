اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بوتين يحضر قمة "بريكس" عن بعد برئاسة الصين

الخميس، 23 يونيو 2022 01:00 ص
بوتين يحضر قمة "بريكس" عن بعد برئاسة الصين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، الخميس في قمة مجموعة "بريكس"، التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وستعقد عن بعد برئاسة الصين.

ومن المتوقع أن يبحث زعماء الدول الخمس حالة وآفاق التعاون بينها في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، حسبما أكد المكتب الصحفي للكرملين.

وسيبحث الزعماء كذلك القضايا الدولية والإقليمية الملحة. وسيصدرون بيانا ختاميا في أعقاب القمة.

ومن بين القضايا الرئيسية على جدول الأعمال سيكون توسيع المجموعة، حيث أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى مايو الماضي أن الأرجنتين والسعودية أبدتا اهتماما بالانضمام إلى "بريكس".

وسيكون موضوعا مهما للمناقشات التخلص الجزئي من الدولار في التعاملات التدارية بين الدول، علما بأن الرئيس الروسي كان قد أشار إلى أن روسيا والشركاء في "بريكس" يدرسون إنشاء آليات موثوق بها للتعاملات التجارية، إضافة إلى إنشاء عملة احتياطية دولية على أساس سلة عملات دول "بريكس" وتوسيع دائرة استخدام منظومة "مير" الروسية للمدفوعات.

وبعد الفعاليات الأساسية لقمة "بريكس"، من المقرر أن يلقي الرئيس الروسي يوم 24 يونيو كلمة خلال اجتما بصيغة "بريكس+" بمشاركة زعماء عدد من الدول المدعوة.


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روسيا

اخبار سوريا

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الصين

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البرازيل

سيرجى لافروف

جنوب افريقيا



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