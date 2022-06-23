بوتين: هيبة دول "بريكس" على المسرح العالمى تتزايد باستمرار

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المحاولات الأنانية للغرب لنقل أخطائه في الاقتصاد الكلي إلى العالم أدت إلى أزمة لا يمكن التغلب عليها إلا بالتعاون الصادق والمتبادل، قائلا: فقط على أساس التعاون الصادق ومتبادل المنفعة يمكننا البحث عن طرق للخروج من حالة الأزمة التي تطورت في الاقتصاد العالمي بسبب الأفعال الأنانية غير المدروسة للدول الغربية، والتي انتشرت في الواقع باستخدام الآليات المالية، في الواقع ينقل الغرب أخطاءه في سياسة الاقتصاد الكلي إلى العالم بأسره، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الرئيس الروسى، أن هيبة دول "بريكس" على المسرح العالمي تتزايد باستمرار، ويرجع ذلك إلى الإمكانات الاقتصادية والسياسية والبشرية لدول المجموعة، التي تضم روسيا والهند والبرازيل والصين وجنوب إفريقيا، معربا عن ثقته في أهمية قيام دول مجموعة بريكس في تطوير مسار موحد وإيجابي نحو تشكيل نظام متعدد الأقطاب حقيقي للعلاقات بين الدول على أساس معايير القانون الدولي المعترف بها عالميا والمبادئ الرئيسية لميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح الرئيس الروسى، أنه يمكن التعويل على الدعم من العديد من الدول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، التي تسعى جاهدة لاتباع سياسة مستقلة. كما أعرب عن ثقته في أن القمة ستكون ذات مغزى ومثمرة وأن القادة سيكونون قادرين على تبادل وجهات النظر حول أهم المشاكل العالمية والإقليمية، مؤكدا أن روسيا مستعدة لمواصلة تطوير التعاون الوثيق متعدد الأوجه مع جميع الشركاء في المجموعة والمساهمة في تعزيز دورها على الساحة الدولية.