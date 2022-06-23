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بوتين: بعض الدول تستخدم بعض الآليات المالية كوسيلة ضغط

الخميس، 23 يونيو 2022 02:44 م
بوتين: بعض الدول تستخدم بعض الآليات المالية كوسيلة ضغط بوتين
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن دول بريكس يمكن أن تضمن استقرار الاقتصاد العالمي، موضحا أنه يجب العمل معا من خلال مجموعة "بريكس" لمواجهة كافة التحديات.

وأضاف الرئيس الروسى، خلال انطلاق أعمال قمة مجموعة "بريكس"، أن روسيا مستعدة لتعزيز وتطوير التعاون مع دول بريكس.

وأوضح فلاديمير بوتين، أن بعض الدول تستخدم بعض الآليات المالية كوسيلة ضغط، متابعا: نعمل على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين دول مجموعة بريكس.

وقال الرئيس الروسى، إنه يمكن أن نجد حلولا مختلفة للمشاكل التي تواجه الاقتصاد العالمي.

 

 

 


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