بدء الاستشارات النيابية فى لبنان لاختيار رئيس الحكومة الجديدة

إيمان حنا

انطلقت اليوم، الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس حكومة لبنان الجديدة، حيث يعقد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون 44 لقاء مع أعضاء البرلمان سواء من الكتل النيابية أوالمستقلين.

من جانبه، أعرب الرئيس اللبنانى ميشال عون، عن أمله فى أن تتم بإيجابية بحيث يتوافر توافق حول رئيس مكلف بعدد لائق من الأصوات يساعده على تأليف الحكومة، معتبرا أن المعضلة هي تشكيل الحكومة وليست تكليف رئيس بتشكيلها.

وأبدى عون قلقه من أن تكون نتيجتها سلبية بحيث تؤدي إلى تسمية رئيس مكلف إما بأصوات قليلة أو يفتقر إلى توافق طائفته عليه، معتبرا أن هذه النتيجة تصعب مهمة تأليف الحكومة.

ومن جهة ثانية، هناك توقعات أن يُعاد تكليف نجيب ميقاتى بأكثرية نيابية تتراوح بين 55 و57 نائباً.