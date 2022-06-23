"بالألوان هنكافح الدخان" مبادرة لصندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار المخدرات

كتب مدحت وهبة

أطلق صندوق مكافحة و علاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي مبادرة تحت عنوان "بالألوان هنكافح الدخان" فى إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" بحديقة الحيوان بالجيزة لرفع الوعى لدى الأطفال من زوار الحديقة بمخاطر التدخين تعاطى وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال كذلك عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان، وسيستمر تنفيذ الأنشطة التوعوية بالحديقة طوال فترة أجازة نهاية العام حيث تم سبق وتم إطلاق مهرجان "الاسرة والطفل "خلال اجازة نصف العام.

وتتضمن الانشطة التوعوية ورش حكى للأطفال من زوار حديقة الحيوان بالجيزة خلال تواجدهم مع أسرهم ،حيث يتم تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعض عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، وأيضا تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية، كذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب من زوار الحديقة عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة لرفع الوعى البيئي والصحي لديهم.

ووجهت وزارة التضامن الاجتماعى بتكثيف البرامج التوعوية للأطفال عن أضرار التدخين وتنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال وبشكل جذاب بالتعاون مع الجهات المعنية كذلك تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان.

كما تستهدف المبادرة تستهدف أيضا إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" ، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، من خلال عدة عوامل، سواء كانت عوامل ظاهرية، مثل إحمرار العين المستمر، وعدم الإتزان، وقلة الاستيعاب، وعدم اللامبالاه، وتغيير الأصدقاء، واختفاء مبلغ مالي من المنزل، أو الانفعال الشديد والغضب، أو الهدوء والانطواء، أو في حالة مشاهدة الأسرة بعض أدوات التعاطي في حجرة أبنائها، وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانًا وفي سرية تامة.

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على استمرار تنفيذ البرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة وان تنفيذ الانشطة التوعوية بحديقة الحيوان بالجيزة ، يأتي ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها الصندوق بشكل مستمر لتنفيذ العديد من المبادرات للوقاية من الإدمان وسبق وتم إطلاق العديد من البرامج التوعوية مثل مهرجان " الاسرة والطفل "فى المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " مثل الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير وحدائق اكتوبر وكذلك في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تتضمن المبادرة تنفيذ أنشطة مختلفة بأساليب ابداعية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع ،ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه ،كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن.