انطلاق مهرجان السويس للموسيقى والغناء غدا.. التفاصيل

السويس - فريق المحافظات

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أن مهرجان السويس للموسيقى والغناء بمتحف السويس القومى يقام لأول مرة بالسويس غدا بحضور نخبة من فنانى مصر، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار على إقامة المهرجان بشكل دورى بما يساهم فى تنشيط السياحة الداخلية والخاجية، مؤكدا أن هذا الحدث الفنى الهام يعد باكورة وانطلاقة لحفلات ليالى أضواء السويس وتصبح السويس الملتقى الثقافى لكل محافظات الجمهورية طول العام، بمعاونة شعب السويس البطل بما يؤدى الى انتعاش الحركة الاقتصادية والتنمية، فالسويس تستحق أن تكون دائما فى الأمام وشعبها المثقف يستحق كل تقدير.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس والعقيد رامى سعد مدير عام مكتب المحافظ.

وفى المجلس أكد المحافظ تكثيف العمل بالتنسيق مع المنطقة الأزهرية وبعض المديريات فى مجال محو الامية للوصول الى المستهدف المطلوب ونعلن حى عتاقة خاليا من الأمية، بالإضافة إلى حى السويس الذى اصبح خاليا من الامية فى الفترة السابقة .

وعرضت رئيس فرع الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار النشاط والجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية والاحياء وخطة العمل التى تمت خلال الفترة الحالية فى مجال محو الأمية.

وأشار المحافظ إلى أن العمل يجرى على قدم وساق فى المجال الطبى، مقدما الشكر للعاملين بالمستشفى بالعام ومديرية الصحة للجهود التى تبذل من اجل المرضى، مؤكدا أن هناك جراجات جديدة فى مجال العيون خلال الفترة القادمة لخدمة مرضى السويس.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بإزالة جميع التعديات ومنع أى إشغالات والاهتمام بالنظافة العامة ورفع التراكمات والقمامة وتسهيل الحركة المرورية على الطرق الرئيسية داخل المحافظة.

وأكد المحافظ على مديرى هندسة الرى ومديرية الزراعة بوضع ضوابط للحفاظ على المنسوب المثالى للترعة ومنع أي تعديات أو مخالفات على الترعة وعمل محاضر للمخالفين للحفاظ على الشريان المائى.

ووافق المجلس على اقامة عدد 2 معهد أزهري بنطاق مدينة السلام 1 والسلام 2 لخدمة هذه المدن والمناطق المجاورة.

كما وافق على نقل تبعية مراكز طب العائلة بمناطق (24 أكتوبر وقرية عامر والجبلايات والعمدة) من جامعة قناة السويس لتكون تحت اشراف كلية الطب بجامعة السويس .

وقرر المجلس تغيير اسم منطقة زرب إلى منطقة الإسراء بحى السويس استجابة لرغبة أهالى المنطقة.