السويس تستعد لانطلاق مهرجان الموسيقى والغناء.. الجمعة

السويس - فريق المحافظات

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس المؤتمر التنسيقى للإعداد لفعاليات مهرجان السويس للموسيقي والغناء بمتحف السويس القومى الذي يقام لأول مرة بالسويس أيام 24 و25 و26 يونيو الجارى ويحييه الفنان هاني شاكر والفنان أحمد جمال ونخبة من فناني مصر.

وأكد محافظ السويس خلال المؤتمر بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة أن السويس تشهد ولأول مرة فى تاريخها هذا الحدث الثقافى والفني بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية مشيرا إلى أن السويس تستحق أكثر من ذلك لما تتمتع به من عبقرية المكان وجمال الطبيعة وموقع متميز ومناخ المعتدل صيفاً وشتاء.

وخلال المؤتمر كلف المحافظ ادارات المرور والدفاع المدنى والمرافق وشرطة السياحة لتأمين المهرجان و الاستعداد وإزالة التعديات والإشغالات بالمنطقة المحيطة بالمتحف ومنع أى تعديات وتنظيم دخول وخروج السيارات بالساحات التابعة للمتحف

كما أكد المحافظ علي مدراء مديريات الخدمات ورؤساء الأحياء ومدير متحف السويس والثقافة برفع درجة الاستعداد لاستقبال الحدث الفني الكبير.

واكد اللواء عبد المجيد صقر على مدير عام الصحة ومرفق الإسعاف بتوفير نقط إسعاف أولية مجهزة بالأطباء والممرضين والمعدات وتأمين الاحتفال بسيارات إسعاف بعدد مناسب.

كما كلف المحافظ بالتنسيق بين الأحياء بإزالة جميع التعديات والإشغالات من الطرق المؤدية للمتحف وتسهيل الحركة المرورية علي الطرق الرئيسية داخل المحافظة.

حضر الاجتماع كل من مديرى مديريات الخدمات والقيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء ومسئولي المرافق الحيوية.