القبض على المتهم بقتل جاره فى مشاجرة لخلافات بينهما فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

ألقت مباحث قسم أول بمدينة الإسماعيلية، القبض على المتهم بقتل جاره بشارع السبع بنات بمنطقة المحطة الجديدة دائرة قسم أول بمدينة الإسماعيلية، خلال مشاجرة وقعت بينهم مساء اليوم لخلافات بينهم.

كان قد أقدم شاب في الأربعينات من عمره على قتل جاره في مشاجرة بينهما بمنطقة المحطة الجديدة دائرة قسم أول بمدينة الإسماعيلية، على الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف، وتم نقل الضحية إلى مستشفى جامعة قناة السويس، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف وهو في طريقه للمستشفى، متأثرًا بإصابته بجرح غائر فى الرقبة وفتح بالبطن من أسفل الكتف حتى أسفل البطن.

تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من شرطة النجدة تفيد نشوب مشاجرة بين شاب يدعي "م. ع"وشقيقه "م" مع شاب آخر يدعي "أ. ا" بسبب خلافات سابقة بينهم، قام خلالها الأول بتسديد طعنات في مناطق مختلفة للمجنى عليه، وفر المتهم هاربًا وبه إصابات مختلفة بالجسم.

وعلي الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وتم نقل الضحية إلى مستشفي جامعة قناة السويس، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف وهو في طريقه للمستسفي، متأثرًا بإصابته بجرح غائر في الرقبة وفتح بالبطن من أسفل الكتف حتي أسفل البطن، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجاري عرض المتهم علي النيابة العامة.