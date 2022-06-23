العثور على جثة طفل فى مجرى مائى بقرية سنرو بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

عثر أهالى قرية سنرو بمحافظة الفيوم على جثة لطفل ملقاة بمجرى مائى بالقرية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبشواى المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً يفيد ورود بلاغاً من الأهالى بقرية سنرو بالعثور على جثة طفل بمجرى مائى بالقرية.

وانتقل على الفور ضباط الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبينّ العثور على جثة طفل يدعى محمد ح 16 سنة، وتبينّ أنّه مبلغ باختفاءه وتم نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى أبشواى المركزى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.