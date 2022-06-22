اليوم السابع
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العثور على جثة طفل بإحدى الترع فى أطفيح بالجيزة بعد تغيبه عدة أيام

الأربعاء، 22 يونيو 2022 04:44 م
العثور على جثة طفل بإحدى الترع فى أطفيح بالجيزة بعد تغيبه عدة أيام غريق ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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غرق طفل بإحدى الترع في منطقة أطفيح بالجيزة، وتم انتشال جثته، وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل بإحدى الترع في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، تعرض للغرق في الترعة، وبحث عنه أفراد أسرته بعد اكتشاف تغيبه، حتى تم العثور على جثته بالترعة، بعد مرور عدة أيام على تغيبه.

 

تم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 


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