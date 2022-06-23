اليوم السابع
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الخميس، 23 يونيو 2022 07:36 ص
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الصحة تخصص 30 عيادة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين مجانًا

الخميس، 23 يونيو 2022 07:00 ص
الصحة تخصص 30 عيادة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين مجانًا الإقلاع عن التدخين - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن المبادرة الرئاسية لدعم الحياة الصحية تشمل إطلاق حملات توعوية تستهدف جميع فئات المجتمع واتخاذ إجراءات تهدف لتطبيق أنماط التغذية الصحية.
 
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الإقلاع عن التبغ أحد أهم الأهداف الخاصة بالمبادرة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 30 عيادة للإقلاع عن التدخين منتشرة بمستشفيات الصدر وبعض مستشفيات الصحة النفسية بمحافظات الجمهورية.
 
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أن جميع خدمات المبادرات الرئاسية تقدم بالمجان، مضيفا أن المنافذ التى تؤدى الخدمة منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

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