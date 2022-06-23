السجن وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه عقوبة إيواء المهاجرين المهربين

ندى سليم

حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر برقم 82 لسنة 2016، وتحديدا فى المادة رقم 8، بعض القواعد والعقوبات الحاسمة التي من شأنها أن تتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية بالطرق المخالفة، منعا لوقوع مخاطر تلاحق الشباب المهاجرين، ومن بين تلك الجرائم جريمة إيواء المسافرين.

ومن أهم العقوبات الواردة بهذا القانون عن جريمة إيواء المهاجرين، ما يلي:

1. السجن وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين.

2. ذات العقوبة لكل من جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك .

3. إلزام الجانى بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرَّب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة بنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.