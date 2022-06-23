السجن المشدد 7 سنوات لسائق توك توك بتهمة ضرب مواطن حتى الموت بالدقهلية

فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة، بمعاقبة محمود أ.ا.ع، 19 عاما، سائق توك توك، ومقيم في شارع الجامع الكبير ببندر منية النصر، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لاتهامه بضرب مواطن ضرب أفضى للموت بواسطة أداة "زجاجية".



صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحي الدين محمد الكناني، ومحمد أحمد شعبان، وأمانة سر كلا من شعبان شمس الدين، وأحمد كمال أحمد، وذلك في القضية رقم 2555 لسنة 2022 جنايات منية النصر، والمقيدة برقم 614 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.



وجاء في أمر الإحالة للمحاكمة، إنه في يوم 5/3/2022 ضرب محمود أ.ا.ع، 19 عاما، سائق توك توك، ومقيم في شارع الجامع الكبير ببندر منية النصر، المجني عليه شحاتة ط.ا.أ، عمدا إذا إنه وعلى اثر مشادة نشبت فيما بينه والمتهم، سدد له ضربة بواسطة أداة "زجاجية" كانت بحوزته واستقرت تلك الضربة برأسه فأحدث ما حل به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والتي أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتله ولكن أفضى إلى موته، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أنه أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "زجاجة" دون أن يوجد لحملها أو حيازتها أو إحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.



