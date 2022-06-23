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الرئيس السيسى يوجه باستكمال تنفيذ مشروعات حماية شواطئ الساحل الشمالى

الخميس، 23 يونيو 2022 02:42 م
الرئيس السيسى يوجه باستكمال تنفيذ مشروعات حماية شواطئ الساحل الشمالى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالي، خاصةً الإسكندرية، وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، وتدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة النحر وتآكل الشواطئ، للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية وصون الاستثمارات بها.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء بحري أ.ح أشرف عطوة قائد القوات البحرية، واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والدكتور حسن أبو سعدة استشاري الأعمال البحرية، والدكتور إسماعيل المرقبي رئيس مجموعة شاكر الاستشارية، والمهندس معتصم الغرابلي رئيس مجلس إدارة شركة الغرابلي.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على "مشروعات تطوير وحماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية والساحل الشمالى.

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