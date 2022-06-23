اليوم السابع
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الخميس، 23 يونيو 2022 01:48 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يهنئ لكسمبورج بالعيد القومى

الخميس، 23 يونيو 2022 12:43 م
الرئيس السيسى يهنئ لكسمبورج بالعيد القومى الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى دوق لوكسمبورج الأكبر هنرى، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى.


الرئيس السيسى

لوكسمبورج

دوق لوكسمبورج

الاحتفال بالعيد القومى للوكسمبورج



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