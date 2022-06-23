الرئيس السيسى يهنئ لكسمبورج بالعيد القومى

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى دوق لوكسمبورج الأكبر هنرى، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى.
الرئيس السيسى يهنئ لكسمبورج بالعيد القومىالخميس، 23 يونيو 2022 12:43 م
الرئيس السيسى
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