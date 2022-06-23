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الدفاع الروسية: 150 قتيل و450 جريح من الجيش الأوكرانى خلال يومين

الخميس، 23 يونيو 2022 12:00 م
الدفاع الروسية: 150 قتيل و450 جريح من الجيش الأوكرانى خلال يومين الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيجور كوناشينكوف، أن الجيش الأوكرانى  تكبد خسائر فادحة، وفقا للوضع صباح اليوم الخميس 23 يونيو 2022، موضحا أن الخسائر في الكتيبة 34 من لواء المشاة الآلي رقم 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي هزمت بالقرب من قرية "ميرنايا دولينا" بجمهورية لوغانسك الشعبية، بلغت في غضون يومين أكثر من 150 قتيلا ونحو 450 جريحا، وفق روسيا اليوم.

 

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، أنه في كل من سرايا هذه الكتيبة، ما لا يزيد عن 15-20 جندي، تخلى طاقم القيادة من المبتدئين عن مرؤوسيهم وهجروا منطقة القتال، أما في التقسيمات الفرعية للواء الميكانيكي رقم 30، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، فقد تبقى أقل من 50% من الأفراد في منطقة قرية "كلينوفويه"، نتيجة لقصف القوات المسلحة الروسية، وتم إجلاء أكثر من 170 جندي وضابط من منطقة القتال، مصابين بجروح خطيرة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، : تواصل القوات المسلحة الروسية قصف المنشآت العسكرية على أراضي أوكرانيا، حيث دمرت الأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية يوم أمس، 22 يونيو، في منطقة نيكولاييف زهاء 49 مخزن وقود لتزويد المعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 50 نظاما صاروخيا للإطلاق المتعدد في حظائر المركبات القتالية، بما في ذلك أنظمة أجنبية الصنع، كما أصابت الأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ثلاث قواعد لإصلاح المركبات المدرعة في منطقة نيكولاييف، و4 مناطق تمركز قيادات وأفراد ومعدات عسكرية في 18 منطقة.

 


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