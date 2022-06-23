

وأوضحت الشركة - في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الخميس- أنها ستباشر نقل الحجاج الليبيين عبر 6 مطارات تشمل كامل ربوع ليبيا أسبوعياً وهي معيتيقة، وبنينا، وسبها، وطبرق، والابرق، ومصراتة.



وحددت الخطوط الجوية الليبية عبر موقعها الرسمي جدول مواعيد انطلاق رحلاتها من المطارات الليبية وكذلك وصولها إلى مطار جدة الدولي.