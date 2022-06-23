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نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق..

الحكومة تنفى انتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الخميس، 23 يونيو 2022 11:17 ص
الحكومة تنفى انتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن انتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت وزارة التموين، أنه لا صحة لانتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق، مُشددةً على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها الزيت آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية في أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة؛ للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة.
 
وأشارت الوزارة إلى شن حملات تفتيش مكثفة على الأسواق ومصانع تعبئة الزيوت بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لرصد أي مخالفات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة.
 
وفي سياق متصل، تم توقيع عدة تعاقدات لشراء الزيوت والأقماح المستوردة والأرز، لتعزيز الاحتياطي ‏الاستراتيجي من تلك السلع الاستراتيجية والأساسية، والتي ستصل إلى ‏البلاد خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري، علماً بأن الاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع آمن ويتخطى الـ 6 أشهر.
 
انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

 


عبوات زيت طعام

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

المركز الاعلامي



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