أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الأربعاء، تسجيل 13 إصابة جديدة، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة، خلال الـ24ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل عند ٢٦٦ ألفا و٦ حالات، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٤٨١ شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٥ حالة.