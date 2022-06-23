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التضامن تستعد لسفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية غداً

الخميس، 23 يونيو 2022 03:59 م
التضامن تستعد لسفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية غداً حجاج - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستعد وزارة التضامن الاجتماعى لسفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية الفائزين بتأشيرات الحج، حيث سيغادر 225 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية بمحافظة الجيرة إلى المدينة المنورة غدا الجمعة على أن يتم سفر باقى حجاج الجمعيات تباعا وسط حرص وزارة التضامن عاى تيسير كل إجراءات السفر.
 
وتضمنت المستندات التى قدمها الحجاح للحصول على التأشيرة، شهادة QR-CODE تثبت الحصول على اللقاح كما يشترط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات فيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة السعودية ، جرعتين من أي من "فايزر ، مودرنا ، استرازينيكا ، ساينوفارم ، ساينوفاك ، سبوتنيك ، كوفوفاكس، كوفاكسين ، نوفاكسوفيد " أو جرعة واحدة من جونسون، كذلك تقديم نتيجة فحص سلبى PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية بالإضافة الى شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات (لقاح الانفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي ACYW 135 لقاح الحمي الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات.

التضامن

حجاج الجمعيات الاهلية

محافظة الجيزة

وزارة الأوقاف والإفتاء المصرية

خدمة الوعظ والإرشاد لحجاج الجمعيات



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