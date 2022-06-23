"البحوث الإسلامية": بدء عمل أول قافلة للتوعية بمناسك الحج بمطار القاهرة

كتب لؤى على

وجّه اليوم مجمع البحوث الإسلامية أول قافلة للتوعية ب مناسك الحج والعمرة، حيث بدأت عملها بمطار القاهرة الدولي؛ وذلك في إطار جهود الأزهر في التوعية بمناسك الحج والعمرة؛ حيث تضم القافلة 18 واعظًا وواعظة يعملون على مدار 24 ساعة؛ لتغطية جميع الرحلات المتجه إلى بيت الله الحرام.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن قوافل التوعية التي ينظمها المجمع للمطارات والموانئ في موسم الحج تأتي في إطار التعاون والتكامل بين الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب_شيخ الأزهر الشريف وجميع المؤسسات والهيئات المعنية بالدولة.

أضاف عيّاد أن أعضاء القافلة يقومون باستقبال أفواج حجاج بيت الله الحرام وتوعيتهم بمناسك الحج قبيل مغادرة أرض الوطن إلى الأراضي المقدسة؛ حيث يركز أعضاء القافلة على مجموعة من محاور التوعية من أهمها: فقه التيسير، وكيفية استغلال هذه الرحلة المباركة في طاعة الله، وبيان ضرورة الإخلاص في القول والعمل وأن ذلك من أهم أسباب قبول الحج، إضافة إلى شرح مناسك الحج وتوضيح أركانه ومبطلاته، والسنن المستحبة فيه، إلى غير ذلك مما يحتاج إليه الحاج خلال هذه الرحلة من الإحرام وحتى العودة إلى موطنه.