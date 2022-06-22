الأوقاف تنشر أسماء الأئمة والواعظات المرافقين لبعثات الحج ومواعيد سفرهم

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أسماء الأئمة والواعظات المرافقين لبعثات الحج ومواعيد سفرهم، وذلك تزامنا مع قرب موسم الحج









وكانت وزارة الأوقاف، أطلقت مبادرة "حج مبرور "، إسهامًا منها في توعية الحجيج بأحكام ومناسك الحج ، وبيان عظمة الإسلام ويسره وسماحته في أداء هذه الشعيرة، حيث تشمل المبادرة:

أولا: طبع 20 ألف نسخة من كتاب "التيسير في الحج" الصادر عن وزارة الأوقاف لتوزيعه على حجاج جمهورية مصر العربية لهذا العام كهدية من وزارة الأوقاف بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية.

ثانيًا: عقد سلسلة من الدروس والندوات للحجاج قبل سفرهم بالمحافظات وفي المطارات ، فضلا عن سفر (21) إمامًا وواعظة لمرافقة بعثات حج وزارات الداخلية والسياحة والتضامن للإجابة على تساؤلات الحجاج أثناء فترة أداء المناسك .

ثالثا: عقد مسابقة "معلومة وسؤال" وتضمن 20 معلومة عن الحج وما يتصل به ، وعن الأضحية والأيام العشر وخطبة حجة الوداع بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.