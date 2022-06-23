الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق عاجل وغير منحاز حول مجازر فى إثيوبيا

كتب سمير حسنى

طالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل وغير منحاز حول مجازر في إثيوبيا، بحسب العربية.

كان هجوم شنّه مسلحون في منطقة أوروميا بغرب إثيوبيا أسفر عن مقتل260 مدنياً على الأقل، وفقاً لما ذكره اثنان من السكان قدما روايتين مفصلتين عن مشاركتهما في دفن الجثث في مقابر جماعية.

وقال أحدهما إن العدد 260 ضحية وقال الآخر إنهم 320. ولم يرد هايلو أدوجنا المتحدث باسم إقليم أوروميا والمتحدث العسكري الإثيوبي الكولونيل جيتنت أداني على طلبات للتعليق.

وكان رئيس الوزراء آبي أحمد ندد في وقت سابق بما وصفه بأنه "أعمال مروعة" في أوروميا، دون أن يذكر تفاصيل.

وقال على تويتر "الهجمات على المدنيين الأبرياء وتدمير سبل العيش على يد القوات غير الشرعية وغير النظامية أمر غير مقبول".