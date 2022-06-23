اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 يونيو 2022 11:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق عاجل وغير منحاز حول مجازر فى إثيوبيا

الخميس، 23 يونيو 2022 11:47 ص
الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق عاجل وغير منحاز حول مجازر فى إثيوبيا الوضع فى اثيوبيا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل وغير منحاز حول مجازر في إثيوبيا، بحسب العربية.

كان هجوم شنّه مسلحون في منطقة أوروميا بغرب إثيوبيا أسفر عن مقتل260 مدنياً على الأقل، وفقاً لما ذكره اثنان من السكان قدما روايتين مفصلتين عن مشاركتهما في دفن الجثث في مقابر جماعية.

وقال أحدهما إن العدد 260 ضحية وقال الآخر إنهم 320. ولم يرد هايلو أدوجنا المتحدث باسم إقليم أوروميا والمتحدث العسكري الإثيوبي الكولونيل جيتنت أداني على طلبات للتعليق.

وكان رئيس الوزراء آبي أحمد ندد في وقت سابق بما وصفه بأنه "أعمال مروعة" في أوروميا، دون أن يذكر تفاصيل.

وقال على تويتر "الهجمات على المدنيين الأبرياء وتدمير سبل العيش على يد القوات غير الشرعية وغير النظامية أمر غير مقبول".


اثيوبيا

اخبار اثيوبيا

الوضع فى اثيوبيا

مجاز اثيوبيا



الموضوعات المتعلقة

الأمم المتحدة تستبعد الجزم بوقوع جرائم حرب فى كييف.. الحكومة الأوكرانية: هناك العديد من الضحايا ومن غير الممكن إحصاؤهم بدقة.. وروسيا: إجلاء أكثر من مليونى شخص عن مناطق القتال فى أوكرنيا

الأربعاء، 22 يونيو 2022 11:30 ص

"يونيدو" والأمم المتحدة للمرأة: الاقتصاد المصرى أظهر قوة ومرونة خلال أزمة كورونا

الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:36 ص

الأمم المتحدة: 222 مليون طفل متضررون من الأزمات يحتاجون لدعم فى مجال التعليم

الأربعاء، 22 يونيو 2022 09:01 ص

الأمم المتحدة: 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات

الأربعاء، 22 يونيو 2022 08:57 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة