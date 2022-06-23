"الأغذية والأعلاف" ينظم ندوة حول تنمية الثروة الحيوانية فى محافظة أسيوط

كتبت أسماء نصار

قال أحمد العكازي مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ، إنه تم تنظيم ندوة بمحافظة أسيوط بالتعاون مع مديرية الزراعة هناك، وبحضور العاملين والمتعاملين بقطاع الأعلاف وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأضاف "العكازي" أن موضوع الندوة كان عن تغذية المجترات وسبل تقديم العلائق التي تضمن رفع المناعة ومقاومة الأمراض، حيث تم تقديم عدد من المحاضرات ألقاها الدكتور سليمان محمد سليمان، والدكتور محمد رشيد وغيرهم من الباحثين بالمركز .

ودارت على هامش الندوة عدة مناقشات حول تسجيلات الأعلاف وسبل تسهيل الحصول عليها، وما يبذله قطاع تنمية الثروة الحيوانية لتسهيل عمل مصانع الأعلاف بكامل طاقتها لتلبي احتياجات السوق في ظل الأزمة العالمية الراهنة.

ويذكر أن هناك فرع للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمحافظة اسيوط والتي تحتوي علي 22 مصنعا للأعلاف يتم تحليل عيناتها والرقابة عليها بفرع المعمل هناك.