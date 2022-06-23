اليوم السابع
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الخميس، 23 يونيو 2022 10:56 م
أكرم القصاص
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الأضحية وشروطها وكيفية الذبح السليم فى ندوة بـ"صحة المنوفية"

الخميس، 23 يونيو 2022 09:21 م
الأضحية وشروطها وكيفية الذبح السليم فى ندوة بـ"صحة المنوفية" الأضاحى - أرشيفية
المنوفية - فريق المحافظات

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نظمت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، اليوم الخميس، ندوة عن الأضحية وشروطها وكيفية الذبح السليم بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمنوفية.

 

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وبحضور الدكتورة هالة علام مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية، والدكتور رمضان تعيلب مدير إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري، والدكتور محمود عبد الستار نائب مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية بالمديرية، وعدد من المثقفين الصحيين ومسئولي الإعلام بالمديرية والإدارات الطبية التابعة.

 

جاءت تلك الندوة تزامناً مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك في إطار سلسلة من ندوات التغذية السليمة، وخلال الندوة ألقي مدير إدارة الإرشاد بالطب البيطري محاضرة عن التعريف بالأضحية وشروطها والميقات الزمني للأضحية وكيفية شرائها من الأسواق وكيفية الذبح السليم، هذا بالإضافة إلى معرفة طرق تخزين لحوم الأضاحي وتجميدها بشكل جيد، كما أجاب عن تساؤلات الحضور وجميع استفساراتهم حول هذا الشأن.


المنوفية

الأضحية

الطب البيطري بالمنوفية

عيد الأضحى



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