افتتاح معرض إبداعات إسلامية لطلاب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

كتب محمد صبحى

نظمت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان معرض إبداعات إسلامية لطلاب الكلية بقاعة العرض بمتحف الفن الإسلامي، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان .

وافتتح المعرض كل من الدكتور عمرو محمد سامي عميد كلية الفنون الجميلة ، أحمد صيام وكيل متحف الفن الإسلامي بالقاهرة

وأقيم معرض "إبداعات إسلامية" لطلاب الفرقة الثانية بقسم الجرافيك وقد حضر الإفتتاح الدكتورة فاطمة عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة أسماء الدسوقي رئيس قسم الجرافيك، و الدكتور أشرف رضا وكيل الكلية الأسبق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و أعضاء هيئة التدريس لمادة الرسم( الشق الخارجي) للفرقة الثانية، الدكتور أشرف عبد الفتاح، و الدكتور عبد العزيز الجندي، والدكتورة منى الوراقي، و دعاء طارق، و آلاء محمد ولفيف من أسر الطلاب وأصدقائهم و العاملين بالمتحف من الآثار .

يذكر أن المعرض تم تخصيصه للأعمال التي قام بها طلاب الفرقة الثانية بقسم الجرافيك بالكلية وذلك أثناء تنفيذهم لأعمال السنة الخاصة بمادة الرسم بالمتحف .

يضم المعرض 52 عملا عبارة عن لوحات منفذة بتقنية الرسم بإستخدام سن الريشة والحبر الشيني الأسود .

وقد تم رسم هذه اللوحات من خلال معروضات المتحف النفيسة والنادرة بين القطع النحاسية والفضية والخشبية، ومن الحجر والرخام والزجاج والخزف .

وقد تم تنظيم بعض الفاعليات على هامش المعرض متمثلة في ورش فنية لفنانين من أساتذة الكلية.

ويستمر المعرض حتى يوم 30 يونيو 2022 ويستقبل الزائرين يومياً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً .