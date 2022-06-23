إنهاء تكليف وكيل "زراعة الشرقية" بعد شكاوى الموظفين ضده

الشرقية - إيمان مهنى

تسلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، القرار رقم 263 اداري الصادر من المهندس السيد قصير وزير الزراعة والذي تضمن إنهاء تكليف وكيل وزارة الشرقية، وتكليف مدير المديرية المهندس علي لاشين بتسيير الأعمال.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية هي دولة مؤسسات، فضلا عن كونها دولة سيادة قانون واجب على الجميع احترامه والانصياع لنصوصة وأحكامه.



وتأكيداً لذلك أمر المحافظ بتشكيل لجنة قانونية من المحافظة، لفحص الشكاوى التي تقدم بها رسميا عدد من العاملين بمديرية الزراعة بعد التوقيع عليها وكذلك فحص جميع التجاوزات التي وقعت ليتم اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة لأي مخالفة يتم التأكد من صحتها بعد الانتهاء من فحصها ومعرفه الأسباب والمسببات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ البيئة الامنه للعمل لجميع العاملين والموظفين بمديرية الزراعة.



كما كلف محافظ الشرقية السكرتير العام بفتح تحقيق عاجل وسريع للتحقيق بمعرفه جهات الاختصاص.



ويذكر أن عدد من العاملين بمديرية الزراعة بالشرقية قد تقدموا بشكاوى خلال الأيام الماضيه تفيد تضررهم من بعض المشكلات المعوقة لآداء عملهم، ليأمر محافظ الشرقية بتشكيل لجنة لفحص الشكوى واتخاذ ما يلزم من إجراءات.



