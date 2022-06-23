وقالت هيئة الأرصاد - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية- إنها رفعت حالة اليقظة البرتقالية أمس الأربعاء، إلا أن العواصف استمرت في ضرب عدة مناطق بالبلاد مسببة أضرارا كبيرة مثل مدينة ليون التي سجلت كمية قياسية من هطول الأمطار.

وأضافت القناة أنه منذ عدة أيام، تتزايد الظواهر العاصفة في فرنسا والتي غالبا يصاحبها هطول أمطار غزيرة وبرد ورياح قوية، موضحة أنه وفقا للتقديرات أولية الصادرة عن الاتحاد المهني لشركات التأمين، فإن تكلفة هذه الظواهر الجوية ستصل في بداية شهر يونيو الجاري إلى 940 مليون يورو.