إصابة شخصين فى حادث انقلاب دراجة بخارية بطنطا فى الغربية

الغربية - محمد طارق

شهد الطريق الزراعي بنطاق مدينة طنطا في محافظة الغربية حادث انقلاب دراجة بخارية، مما أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، فى جميع أنحاء الجسد، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ، بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح وكدمات أحدهما في حالة خطرة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين إصابة كل من "خالد ف"، ويبلغ من العمر 52 سنة و"دنيا خ" وتبلغ من العمر 21 سنة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعى لتلقى العلاج اللازم، والإسعافات الأولية، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، كما جرى رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات.