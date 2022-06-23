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إصابة 3 في حادث تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل بالغربية

الخميس، 23 يونيو 2022 01:02 ص
إصابة 3 في حادث تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أصيب 3 أشخاص، باصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ميكروباص، بأخرى ربع نقل على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، وتم نقل المصابين لمستشفى طوارئ جامعة طنطا.
 
تلقي اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.
 
انتقلت سيارتي إسعاف وشرطة النجدة، لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص باصابات متفرقة، وتم نقل المصابين لمستشفى طوارئ جامعة طنطا، ورفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مدير امن الغربية

حادث

طنطا

طريق طنطا كفر الشيخ الدولي



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