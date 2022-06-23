إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب شخص وابنته وسائق، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى تاكسى بمدخل الحى الثانى بمدينة بنى سويف الجديدة بشرق النيل، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة المجدة يفيد بوقوع تصادم سيارة ملاكى بأخرى تاكسى بمدخل الحي الثاني بمدينة بنى سويف الجديدة بشرق النيل.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من "ع.ا.م" 55 سنة، مصاباً بجرح قطعي بالرأس 7 سم، ونجلته "إسراء" 10 سنوات، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، و"م.س.م" 29 سائق، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام مستشفيات جامعة بنى سويف، وتم تحرير محضر بالواقعة.