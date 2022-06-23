إصابة طفل سقط من الطابق الثانى بمنزله فى قنا

أصيب طفل، اليوم الخميس، بعد سقوطه من الطابق الثانى، بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمالى قنا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.
تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة طفل سقط من الطابق الثانى بمزله فى دشنا، وأسفرت الواقعة عن إصابة مصطفى العربى محمد 5 أعوام، اشتباه ما بعد الارتجاج، عقب سقوطه من الطابق الثانى، بقرية السمطا بمركز دشنا.
وتم نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
إصابة طفل سقط من الطابق الثانى بمنزله فى قناالخميس، 23 يونيو 2022 01:21 م
اسعاف
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أصيب طفل، اليوم الخميس، بعد سقوطه من الطابق الثانى، بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمالى قنا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.
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