اليوم السابع
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إصابة طفلة صدمتها دراجة بخارية أثناء عبورها الطريق بالشرقية

الخميس، 23 يونيو 2022 12:46 م
إصابة طفلة صدمتها دراجة بخارية أثناء عبورها الطريق بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيبت طفلة بمحافظة الشرقية، اليوم، بكدمات بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر تصادم دراجة بخارية بها أمام قرية المساعيد وتم نقلها إلى مستشفى الحسينية المركزى لتقديم الفحوصات الطبيبة اللازمة.

 

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الحسينية  المركزى بوصول "جنى ع م" 12 عاما مقيمة المساعيد دائرة مركز شرطة الحسينية، مصابة بكدمات بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وتم تقديم الخدمة الطبيبة  وتم بقاءها داخل المستشفى تحت الملاحظة.

 

وتبين من التحريات حدوث إصابتها إثر تصادم دراجة بخارية بالطفلة أثناء عبورها الطريق أمام قرية المساعيد.


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